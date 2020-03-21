شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مقيم يمني في ايطاليا يغامر بحياته لاستلام جثة طبيب سوري قتلته الكورونا..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المصور اليمني ” سليمان التواب ” صورة لمغترب يمني مقيم في ايطاليا بادر الى استلام جثمان طبيب سوري الجنسية وتغسيله وتكفينه محنبا الجثمان مصير الحرق كونه المتوفي قضي متاثرا بفيروس ” كورونا ” .

” اليمني السعيد ” ينشر تغريدة المصور اليمني والصورة المرفقة : “في الصورة ياسين اليافعي يمني، علم بوفاة طبيب سوري مسلم بايطاليا فقام بالذهاب للمستشفى واستلم جثمان الطبيب وقام بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. قصصا مدهشة من اليمنيين المقيمين بايطاليا عن حرصهم على موارة جثمان المسلمين وفقا للشرعية الاسلامية، بدلا عن احراق جثثهم خوفا من عدوى #كورونا“. جديد "الخليج 365" Advertisements

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