شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الصحة اليمنية تصدر قبل قليل نداء عاجل الى كل هذه الجهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements عت وزارة الصحة العامة والسكان،اليوم، جميع الأطباء والفنيين وخبراء الحجر الوقائي وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية،الى التطوع واسنادة الوزارة في استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا. واهابت وزارة الصحة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه ،الاطباء والفنيين وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية الراغبين في التطوع،بالتوجه إلى مكاتب الوزارة في جميع المحافظات للتنسيق واشراكهم في جهود الوزارة لمكافحة الوباء. واشار البيان الى ان مكاتب وزارة الصحة في المحافظات ستستقبل كافة المتطوعين لتمكينهم من أداء دورهم الوطني والإنساني خدمة للصالح العام وتحقيقاً لمهمة حماية أبناء الشعب اليمني من خطر وباء كورونا.

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