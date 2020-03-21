شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبل قليل المملكة تعلن حظر التجوال بشكل كامل في هذه المناطق والسجن عقوبة للمخالفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية، فرض حظر التجول في البلاد، بدءًا من الساعة 7 من صباح غد السبت وحتى إشعار آخر، لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت الأردن 69 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 50 أردنيًا، و6 فرنسيين، و4 عراقيين، و3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.

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وشددت السلطات الأردنية، على أن من يخالف قرار حظر التجول، يعاقب بالحبس لمدة عام، ملمحةً إلى أنه سيتم تحديد موعد عمل المحال التجارية لتبضع المواطنين. وكان الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، أصدر مرسومًا ملكيًا يمنح الحكومة الأردنية صلاحيات لفرض حالة الطوارئ العامة بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وفعل العاهل الأردني، قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث، وبموجبه يتم فرض حظر التجول وإغلاق العديد من المؤسسات وفرض قيود على حرية التنقل للمواطنين.