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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ سقطرى يوجه بأتخاد الإجراءت القانونية بحق المخالفين في البناء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
الخليج 365 - سقطرى
وجه محافظ سقطرى الاستاد رمزي أحمد سعيد محروس اليوم مكتبي العقار الأشغال العامة بأتخاد الإجراءت القانونية بحق المخالفين في البناء العشوائي على شوارع المحافظة.
وجاء توجيه المحافظ بعد اطلاعه اليوم على بعض الاراضي المتنازع عليها في الحيّ 14 اكتوبر.
وأكد المحافظ محروس إلى أهمية الحفاظ على متنفسات الشوارع ومنع الأعمال العشوائية التي تسبب عرقلة التنمية و تشويه الجمال الحضري للمخطط العام للمدن
وشدد محروس على المكاتب المختصة بتعزيز الرقابة على الشوارع و المتنفسات العامة في المحافظة و منع البناء العشوائي فيها .
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