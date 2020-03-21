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عدن - ياسمين التهامي - شرطة محافظة شبوة تنفي تفجير انبوب النفط وتؤكد احباط العملية وملاحقة المخربين
نفت قيادة شرطة محافظة شبوة مساء الجمعة ما قالت عنها “الشائعات المغلوطة التي تبثها بعض وسائل الأعلام في تفجير أنبوب النفط الخام، في مديرية الروضة”.
وقالت قيادة الشرطة بالمحافظة انها احبطت عملية تخريبية استهدفت تفجير أنبوب النفط.
جديد اب برس
وأكدت شرطة محافظة شبوة ان القوات الخاصة في مديرية الروضة تمكنت من إحباط عملية تخريبية قام بها مجموعة من المخربين الذين حاولوا تفجير انبوب النفط الخام في كيلو 127 بقرية الشهباء بمديرية الروضة، مشيرة إلى انها تلاحق المخربين الذين يحاولون زعزعة امن المحافظة.
وأهابت قيادة الشرطة بالمحافظة بالاخوة المواطنين في التعاون والإبلاغ المباشر عن أي اعمال تخريبية من خلال الاتصال على الأرقام التالية :
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