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شرطة محافظة شبوة تنفي تفجير انبوب النفط وتؤكد احباط العملية وملاحقة المخربين

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عدن - ياسمين التهامي - شرطة محافظة شبوة تنفي تفجير انبوب النفط وتؤكد احباط العملية وملاحقة المخربين

نفت قيادة شرطة محافظة شبوة مساء الجمعة ما قالت عنها “الشائعات المغلوطة التي تبثها بعض وسائل الأعلام في تفجير أنبوب النفط الخام، في مديرية الروضة”.

وقالت قيادة الشرطة بالمحافظة انها احبطت عملية تخريبية استهدفت تفجير أنبوب النفط.

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأكدت شرطة محافظة شبوة ان القوات الخاصة في مديرية الروضة تمكنت من إحباط عملية تخريبية قام بها مجموعة من المخربين الذين حاولوا تفجير انبوب النفط الخام في كيلو 127 بقرية الشهباء بمديرية الروضة، مشيرة إلى انها تلاحق المخربين الذين يحاولون زعزعة امن المحافظة.

‏وأهابت قيادة الشرطة بالمحافظة بالاخوة المواطنين في التعاون والإبلاغ المباشر  عن أي اعمال تخريبية من خلال الاتصال على الأرقام التالية :

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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