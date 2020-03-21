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عدن - ياسمين التهامي - علاج فعال لتقوية مناعة الجسم في مواجهة فيروس ” كورونا”..لكنه للمتزوجين فقط !

على خلاف ما هو شائع من وجود مخاوف حول إمكانية انتقال فيروس كورونا عن طريق العلاقة الزوجية، يوصي أطباء بممارسة العلاقة الحميمة بين الأزواج، قائلين إنها تعزز الجهاز المناعي لدى الإنسان. جديد اب برس​ Advertisements وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن هناك تأثيرًا إيجابيًا لممارسة العلاقة الحميمة، لأنها تزيد من الشعور بالصحة والسعادة، فعلاوة على الشعور بالمتعة، فإن للأمر أيضًا فوائد صحية، لكونها تعزز الحالة المزاجية للإنسان.

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