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عدن - ياسمين التهامي - هل يسبب كورونا تعطيل القدرات الجنسية للمتعافين؟

أكدت مصادر اعلامية صينية بأن معظم الرجال المتعافين من كورونا تعطلوا جنسيا بشكل نهائي.

ويقول الطبيب لي تشانغ في مستشفى جنينتان إنّ "انخفاض تعرّض الإناث للعدوى الفيروسية يمكن أن يعزى إلى الحماية من كروموسوم إكس والهرمونات الجنسية التي تلعب دوراً مهماً في المناعة".

وبحسب المعلومات الأولية فإن غالبية المرضى الـ99 كانوا يعانون من أمراض أخرى جعلتهم أكثر تأثراً بفيروس كورونا بسبب "الضعف في النظام المناعي لهؤلاء الأشخاص" جراء مرضهم:

ولعل هذا التحذير المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي يدفعنا الى استعراض تاثيرات الفيروس حيث اوردت وكالات اخبارية وصف أطباء من هونج كونج العواقب الوخيمة للالتهاب الرئوي بفيروس كورونا حتى للمتعافين منه، ومنها معاناة المرضى الذين تم شفاؤهم من ضعف وظائف الرئة والاختناق عند المشي بسرعة.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن أوين زينج، مديرة مركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة مارجريت، قولها إن "الاستنتاج حول عواقب الإصابة بالفيروس التاجي يعتمد على دراسة لحالة حوالي 12 مريضا تعافوا. فلم يعد بمقدور اثنين أو ثلاثة منهم القيام بما كانوا يفعلونه من قبل، وعلى سبيل المثال، المشي بدون ضيق في التنفس، فيما أظهر 9 مرضى علامات تلف في الأعضاء الداخلية، وفقًا لما نشلره موقع روسيا اليوم نقلًا لينتا رو.

وأضافت: "سيخضع المرضى لمزيد من الفحص، للتأكد من النتائج التي تم اكتشافها لتحديد مدى ضعف وظائفهم الرئوية. بالإضافة إلى ذلك، يبقى أن نرى كيف يمكن أن تنعكس تأثيرات COVID-19 على المدى الطويل على الرئتين".

وأشارت الصحيفة إلى أن "تحليل نتائج التصوير المقطعي المحوسب لرئتي تسعة مرضى يخضعون للعلاج في مستشفى الأميرة مارجريت كشف عن بعض التغيرات للأعضاء الداخلية، ما يشير إلى تلفها".

كما نصحت الأخصائية أولئك الذين يتعافون من الفيروس التاجي بأداء تمارين لتحفيز نظام القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال، ممارسة السباحة. ووفقا لها، فإن هذا سيساعد على تعافي الرئتين.

في الوقت نفسه، أضافت أوين زينج أنه يبقى أن نرى ما هو التأثير طويل المدى على الرئتين التي يمكن أن يحدثها المرض على سبيل المثال، ينوي المتخصصون معرفة ما إذا كان COVID-19 يمكن أن يساهم في تطوير التليف الرئوي، وهي حالة تتشكل فيها شرائط من الأنسجة الضامة على الرئتين، والتي تتعارض مع عملها الطبيعي.

جديد اب برس​

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