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عدن - ياسمين التهامي - هل طارق صالح ينعي عدنان الحمادي بـ هذه الكلمات ؟!

علق قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد صالح، على تشييع العميد عدنان الحمادي الى مثواه الاخير في محافظة تعز. وقال صالح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : ترجل اليوم الفارس البطل عدنان الحمادي الى مثواه الاخير بعد ان طالته يدالغدر والخيانة.

واضاف، كان في حياته مثالا للجندي الشجاع والمخلص لوطنه البار بقسمه العسكري. جديد اب برس​ Advertisements واردف، وستظل مآثره خالدة في نفوس الشرفاء وملهمة للرجال الذين اخذوا على عاتقهم حماية الجمهورية ومواجهة الكهنوت الحوثي والارهاب التكفيري. الى ذلك جرى اليوم الجمعة تشييع جثمان الشهيد عدنان الحمادي الى مثواه الاخير في مسقط رأسه في قرية يافوق عزلة بني حماد بمديرية المواسط محافظة تعز . وصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لعام 2020م قضى بمنح وسام الشجاعة للشهيد العميد عدنان محمد الحمادي.

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