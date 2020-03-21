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عدن - ياسمين التهامي - الجيش يحاصر مجاميع الحوثيين في صرواح والموت مصيرهم المحتوم "تفاصيل"

تواصلت المواجهات العنيفة مساء الجمعة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى في جبهة صرواح غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن المواجهات العنيفة اتسعت بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة, مستخدما فيها كافة أنواع الأسلحة. جديد اب برس​ Advertisements

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة عدة مواقع هامة وقرية الديرة الاستراتيجية المطلعة على كافة خطوط إمداد ميلشيا الحوثي شرق الجبهة. وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير طقمين حوثيين. وأوضحت المصادر أن عشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة يخضعون منذ يومين لحصار خانق من قبل القوات الحكومية.

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