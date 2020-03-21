شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل .. احذر تناول البيض في هذه الحالة لأنه سبب رئيسي لأمراض القلب وانسداد الشرايين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يوجد تحديد حاسم للحد الأقصى من البيض في اليوم للإنسان، بل مجموعة من الاعتبارات يختلف تأثيرها عند وجود مخاطر تتعلّق بصحة القلب. فلفترة من الوقت كان أكل البيض يومياً أو بكمية كبيرة في اليوم يعتبر خطراً على القلب، لكن بينت الدراسات الحديثة أن الأمر يقتصر فقط على من لديهم ارتفاع في الكولسترول، أما الأصحاء فالبيض مصدر غذائي ممتاز بالنسبة لهم.



ولأن الكولسترول الزائد يتم تخزينه في الكبد، يؤدي تناول نظام غذائي يعتمد على المنتجات الحيوانية إلى ارتفاع نسبته مع الوقت، ويقوم الكبد بإفرازه لاحقاً ما يشكل خطراً على صحة الشرايين والقلب.

والبيض مصدر غني بالكولسترول، لذلك يُنصح بأن يكون متوسط عدد البيض الذي تأكله في الأسبوع لا يزيد عن معدل بيضة واحدة في اليوم، أي 7 بيضات أسبوعياً. أي أنه يمكنك أكل 3 بيضات في اليوم إذا رغبت في ذلك شرط ألا يكون ذلك يومياً.

وبشكل عام، تحتوي البيضة الواحدة على 180 ملغ من الكولسترول تقريباً، والحد الأقصى اليومي الصحي من الكولسترول هو 300 ملغ للأصحاء، و200 ملغ لمن لديهم ارتفاع في مستوى الكولسترول.

ويوجد الكولسترول في صفار البيض، لذلك يمكن أكل أي عدد من بياض البيض لمن لديهم ارتفاع في الكولسترول، وحساب كمية الكولسترول التي تتناولها عن طريق صفار البيضة ضمن مدخلات الجسم اليومية.

ويوفر البيض كل من فيتامينات "أ" و"ب" و"ب9" و"ب12" و"د" إلى جانب البروتين واليود ومغذيات دقيقة هامة مفيدة لصحة العيون.



أخبار جديدة من الخليج 365:​

Advertisements

​

​

​

​