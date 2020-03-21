شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها لحضرموت والمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جددت الأرصاد الجوية تحذيرها اليوم السبت، على سكان محافظة حضرموت من وجود سحب ركامية نتيجة نشاط منخفض الربع الخالي.



وتوقعت الهيئة سقوط السيول في مناطق الأودية بمحافظتي المهرة وحضرموت، مرجحة سقوط أمطار متفاوتة.

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