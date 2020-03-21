شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الشرطة السعودية تطيح بشاب سعودي وفتاة يمنية بعد ان قام للسجود لها (صورة وتفاصل ماحدث) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء تعلن حالة الطوارىء العامة بطريقة غير مباشرة ما الذي يخبئه فيروس كورونا المرعب لليمنيين "وول ستريت جورنال" تكشف عن أمر "ترامب" إلى محمد بن سلمان بشأن حرب النفط صحيفة بريطانية : تفاجئ الجميع وتكشف عن علاج مجاني لفيروس كورونا ..كل ما عليك هو ان تقوم بهذا العمل السهل والبسيط جدا لتنقذ نفسك وردنا الان : 5 حالات اشتباة بفيروس كورونا في العاصمة الموقتة عدن لباكستانيين قدموا من عمان

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