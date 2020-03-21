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عدن - ياسمين التهامي - وردن للتو : السعودية تسحب من اسواقها معقما خطير على الصحة وتصدره إلى اليمن .. وهيئة الأدوية في عدن تحذر وتوصي بسحبه فورا (تفاصيل)

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن من خطورة استخدام معقم سعودي الصنع، سمحت السعودية بتصديره إلى اليمن وبخاصة المحافظات الجنوبية، في وقت سحبته السلطات السعودية من أسواقها وحظرت تداوله لخطورته على صحة الإنسان. جديد اب برس​ Advertisements وأوضحت هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية في عدن أن “جل معقم اليدين شيلد، الذي يصنع في السعودية، يحتوي علی نسبة عالية من مادة الميثانول”. وقالت إن “هذه النسبة العالية تجعل المنتج خطيرا على صحة الإنسان”. اللجنة، أوصت في تعميم نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في عدن بأن “يتم التنسيق مع الجهات المختصة لسحب المنتج فورا من السوق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”. ردا على التغاضي السعودي عن تصديره إلى اليمن. وكانت هيئة الغذاء والدواء، في المملكة، حذرت من استخدام «جل معقم اليدين Shield»؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة «ميثانول» الذي يُستخدم كمذيب سريع الاشتعال وسام بدرجة عالية. وطالبت الجهات المختصة بسحبه. الهيئة السعودية أكدت أن المنتج “مستحضر شيلد غير مدرج لديها” وأنها “ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لسحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله”، وهو ما نفذته سريعا وزارة التجارة السعودية وقامت بسحبه من السوق السعودية. لكن المفاجأة أن كميات كبيرة من المنتج وصلت عبر ميناء عدن ليتم اغراق الأسواق في المناطق الجنوبية بها، ما استدعى اخيرا اصدار هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية في عدن بيان تحذير من المنتج السعودي، بانتظار سحبه من السلطات المعنية. ويتزامن تحذير هيئة الأدوية في عدن مع تنفيذ هيئة الأدوية في صنعاء نزولا ميدانيا لتفقد وتشجيع مصنعي ومنتجي المواد المنظفة والمطهرة ومستلزمات التعقيم الطبية وتشديد الرقابة على مستورديها وتجارها ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا. يُشار إلى أن «الميثانول» هو سائل خطير عديم اللون ذو رائحة نفاذة ويُستخدم بشكل أساسي كمذيب سريع الاشتعال وسام بدرجة عالية، ويؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي، بالإضافة إلى تسببه في صداع ودوار وتهيج الجلد والعين والجهاز التنفسي.

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