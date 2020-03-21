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عدن - ياسمين التهامي - أخر المستجدات : انتصارات عسكرية ساحقة يجترحها الجيش الوطني في جبهات القتال "

واصل الجيش اليمني تقدمه من ستة محاور في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وسط انتصارات متتالية يحققها جراء الخطط المحكمة التي وضعها رئيس الاركان العامة الفريق صغير بن عزيز. وافاد مصدر اعلامي ان قوات الجيش اليمني تمكن من تحرير قرية ديرة وتحرير جبل الخطاب وجبل المهتدي بمديرية صرواح. جديد اب برس​ Advertisements وقال المصدر ان قائد القوة المهاجمة لمليشيات الحوثيين “صالح المشن” ابن اخ مبارك المشن المطلوب على قائمة الاٍرهاب مقابل 5 مليون دولار لقي مصرعه في الاشتباكات الدائرة في جبهة صرواح. وذكر المصدر قوات الجيش الوطني احرزت فجر اليوم الجمعة تقدماً جديداً بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب. ونقل “مركز سبأ الإعلامي” عن مصدر عسكري أنالجيش الوطني حرروا عدد من المواقع بجبهة صرواح. واشار أن الجيش الوطني شن هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي وتمكن من تحرير تلك المواقع. وأكد المصدر أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي لاذت بالفرار تاركة اسلحتها وعتادها في المواقع التي فرت منها، فيما قتل وجرح وأسر عدد منهم بمشاركة فعالة من طيران التحالف العربي.

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