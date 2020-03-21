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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اخر ما وردنا : الاسباب الرئيسية في سحب القوات السعودية أسلحتها الثقيلة من مدينة مأرب باتجاه منفذ العبر (تفاصيل حصرية)

جديد اب برس​ Advertisements مصدر عسكري في الجيش الوطني أسباب سحب قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية اسلحة ثقيلة لقوات التحالف من مدينة مارب، باتجاه منطقة العبر الحدودية. نافيا “تخلي السعودية عن مارب في هذه الظروف الحرجة”. وقال المصدر إن “قيادة التحالف تتابع تحركات الحوثيين وتعرف ما يخططون له”. وأضاف: “ليس صحيحا ما يشاع عن تخلي المملكة عن مدينة مارب في هذا الظرف الحرج وأمام تصاعد هجمات الحوثيين”. المصدر العسكري في الجيش الوطني بمأرب، تابع قائلا لـ “الأول برس”، إن “القوات السعودية حصلت على معلومات استخبارية خطيرة تتضمن تخطيطا حوثيا لقطع الامدادات العسكرية من جهة طريق العبر”. وأشار إلى المعلومات “كشفت عنها وثيقة عسكرية حوثية، وتتضمن اوامر وتوجيهات بالتحرك لقطع طريق الامدادات من جهة العبر لمحاصرة القوات السعودية وقوات الجيش الوطني، وافقادها السيطرة التامة على الموقف”. مصادر ميدانية كانت أفادت أن “عملية سحب القوات السعودية أسلحتها الثقيلة من مارب شملت عربات مسلحة ومدافع ذاتية الحركة ومدافع جهنم ودبابات وراجمات صواريخ الكاتيوشا وأطقما عسكرية مدرعة بدأت فجر الجمعة، بمرافقة طائرات عامودية”. وكانت مواقع اخبارية موالية للإمارت نقلت عمن سمتهم “قادة عسكريين” أن “انسحاب القوات السعودية من مارب يأتي كمقدمة لتسليم محافظة مأرب لجماعة الحوثي بناء على اتفاق وتنسيق مسبق مع قيادة التحالف”. لكن مصادر عسكرية في المنطقة الثالثة نفت ذلك ورجحت أن “يكون سحب القوات السعودية، يأتي مخافة سيطرة مقاتلي الحوثي على طريق العبر الدولي مما قد يؤدي لمحاصرة تلك القوات ووقوعها في قبضة مقاتلي الحوثي”. وأكدت المصادر أن “غرفة عمليات التحالف حصلت على معلومات بأن مقاتلي الحوثي يخططون لإسقاط طريق العبر الدولي قبيل اقتحامهم مدينة مأرب، ما دفع القوات السعودية لإفساد المخطط واستباقه بانسحاب نحو منفذ العبر”. مصدر عسكري في الجيش الوطني أسباب سحب قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية اسلحة ثقيلة لقوات التحالف من مدينة مارب، باتجاه منطقة العبر الحدودية. نافيا “تخلي السعودية عن مارب في هذه الظروف الحرجة”. وقال المصدر إن “قيادة التحالف تتابع تحركات الحوثيين وتعرف ما يخططون له”. وأضاف: “ليس صحيحا ما يشاع عن تخلي المملكة عن مدينة مارب في هذا الظرف الحرج وأمام تصاعد هجمات الحوثيين”. المصدر العسكري في الجيش الوطني بمأرب، تابع قائلا لـ “الأول برس”، إن “القوات السعودية حصلت على معلومات استخبارية خطيرة تتضمن تخطيطا حوثيا لقطع الامدادات العسكرية من جهة طريق العبر”. وأشار إلى المعلومات “كشفت عنها وثيقة عسكرية حوثية، وتتضمن اوامر وتوجيهات بالتحرك لقطع طريق الامدادات من جهة العبر لمحاصرة القوات السعودية وقوات الجيش الوطني، وافقادها السيطرة التامة على الموقف”. مصادر ميدانية كانت أفادت أن “عملية سحب القوات السعودية أسلحتها الثقيلة من مارب شملت عربات مسلحة ومدافع ذاتية الحركة ومدافع جهنم ودبابات وراجمات صواريخ الكاتيوشا وأطقما عسكرية مدرعة بدأت فجر الجمعة، بمرافقة طائرات عامودية”. وكانت مواقع اخبارية موالية للإمارت نقلت عمن سمتهم “قادة عسكريين” أن “انسحاب القوات السعودية من مارب يأتي كمقدمة لتسليم محافظة مأرب لجماعة الحوثي بناء على اتفاق وتنسيق مسبق مع قيادة التحالف”. لكن مصادر عسكرية في المنطقة الثالثة نفت ذلك ورجحت أن “يكون سحب القوات السعودية، يأتي مخافة سيطرة مقاتلي الحوثي على طريق العبر الدولي مما قد يؤدي لمحاصرة تلك القوات ووقوعها في قبضة مقاتلي الحوثي”. وأكدت المصادر أن “غرفة عمليات التحالف حصلت على معلومات بأن مقاتلي الحوثي يخططون لإسقاط طريق العبر الدولي قبيل اقتحامهم مدينة مأرب، ما دفع القوات السعودية لإفساد المخطط واستباقه بانسحاب نحو منفذ العبر”.

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