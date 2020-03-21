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عدن - ياسمين التهامي - تهديد ناري وصاعق : قبائل “مراد” للتحالف: سنضطر آسفين لسحب رجالنا من الجبهات

عاجل “المساء برس” ينفرد بنشر البيان.. قبائل “مراد” للتحالف: سنضطر آسفين لسحب رجالنا من الجبهات عاجل “المساء برس” ينفرد بنشر البيان.. قبائل “مراد” للتحالف: سنضطر آسفين لسحب رجالنا من الجبهات قبيلة "مراد" بمديرياتها الست تضع التحالف بين خيارين أحدهما سحب كافة مقاتليها مدنيين وعسكريين من جميع الجبهات في 21-مارس- 2020 363 مأرب – المساء برس| تأكيداً لما نشره “المساء برس” في وقت سابق، هددت قبائل مراد بمديرياتها الست في محافظة مأرب بسحب أبنائها عسكريين ومدنيين من كافة جبهات القتال مع التحالف السعودي، في حال رفض التحالف تنفيذ مطالبها التي التزم التحالف بها مطلع شهر فبراير الماضي. وعقد مشائخ وأعيان قبائل مراد في مأرب اجتماعاً قبلياً في منزل الشيخ ضيف الله بحيبح مساء أمس الجمعة في ظل حالة التوتر الخطيرة بين القبائل من جهة والشرعية والتحالف من جهة ثانية، والتي قادت إلى تهديد القبائل بشكل واضح بسحب كل مقاتليها مدنيين وعسكريين من جبهات القتال في مأرب وترك القتال ضد الحوثيين. وحصل “المساء برس” من مصدر قبلي في محافظة مأرب على صورة البيان الصادر عن اجتماع قبائل مراد، فيما يلي نصه: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد فقد تم اجتماع مشايخ وأعيان قبيلة مراد والمرفقة أسماءهم بهذا البيان وذلك يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 بمنزل الشيخ ضيف الله عوض بحيبح وتم صياغة هذا البيان ونصه كالتالي: في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص وبعد ما حدث مطلع شهر فبراير 2020م من اجتماع مع قيادة التحالف وهيئة الأركان ومحافظ المحافظة والذي تم طرح القضايا التي تهم أبناء المحافظة عامة ومديريات مراد خاصة والتي تشكل أكبر تجمع سكاني في محافظة مأرب وتم قبول ما طرحناه وأفادوا بأنه سيتم الرد لتنفيذ الحقوق والواجبات التي يتطلب القيام بها أمام المستجدات التي تحدث على مشارف المحافظة، إلا أنه وإلى الآن لم يتم تنفيذ ما تم تقديمه خلال الاجتماع من المطالب الخاصة بقبيلة مراد رغم تقديمها تضحيات جسيمة في جميع الجبهات وميادين القتال ولا زالت مديريات مراد مهمشة في جميع الحقوق العامة والخاصة ولم يوفوا بوعودهم ولم يلفت أي نظر إلى ما تم تقديمه من قبيلة مراد ولم يعيروا هذه القبيلة أي اهتمام التي هي تمثل ست مديريات من إجمالي أربعة عشر مديرية بالمحافظة والبالغ مساحتها 70% من إجمالي مساحة المحافظة كما أنها مجاورة لأربع محافظات وأربع جبهات مفتوحة عليها كما أن هذه القبيلة مقدمة ما يقارب سبعة ألف شهيد وجريح وعليه: فإننا نؤكد أنه في حالة الاستمرار في تجاهل قبيلة مراد وتهميشها وعدم تنفيذ مطالبها وحقوقها فإننا سنضطر آسفين إلى سحب رجالنا من الجبهات عسكريين ومدنيين ونحفظ بلادنا وعلى الدولة الممثلة بالشرعية ودول التحالف تكون مسؤولية مديرية محافظة مأرب والعواقب والآثار السلبية التي ستنعكس سلباً على الوضع العام. والله ولي الهداية والتوفيق. صادر من اجتماع قبيلة مراد والمرفقة أسماءهم وتواقيعهم. بتاريخ 20/ 3 / 2020م.

جديد اب برس​

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