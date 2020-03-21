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عدن - ياسمين التهامي - شاهد حقيقة ما ورد الان : وليس للتشوية الاعلامي وردنا من مصادر موثوق الإعلان عن نقل وزارة دفاع الشرعية من مارب الى هذه المحافظة الجنوبية وتسليم مدينة مارب للحوثيين

جديد اب برس​ Advertisements بوست الرئيسية/أخبار اليمن أخبار اليمن عاجل: الإعلان عن نقل وزارة دفاع الشرعية من مارب الى هذه المحافظة الجنوبية.. وتسليم مدينة مارب للحوثيين (تفاصيل + صورة لمدينة مارب الآن) مارس 21, 2020 الإعلان عن نقل وزارة دفاع الشرعية من مارب الى هذه المحافظة الجنوبية وتسليم مدينة مارب للحوثيين فري بوست- متابعات كشفت مصادر وثيقة عن ترتيبات تُجرى على قدمٍ وساق لنقل مقر وزارة دفاع الشرعية وعملياتها المشتركة من محافظة مأرب الشمالية إلى محافظة شبوة الجنوبية وذلك في أعقاب اقتراب مليشيات الحوثي من مدينة مأرب والهزائم المتلاحقة لجيش الشرعية. وأوضحت المصادر بأن قيادة وزارة الدفاع برئاسة الجنرال محمد المقدشي قد عقدت سلسلة من الاجتماعات كرستها للوقوف على ما أسمتها بـ”الإجراءات الاحترازية” وتقييم أداء جبهات القتال في مأرب والجوف. وأشارت المصادر بأن التطورات العسكرية التي شهدتها جبهات مأرب واقتراب الحوثيين من مأرب دفعت بقيادة الجيش الوطني، وعقب التشاور مع نائب رئيس الجمهورية الفريق/ علي محسن الأحمر، إلى اتخاذ قرار بنقل مقر قيادة وزارة الدفاع والعمليات المشتركة إلى محافظة شبوة . وطبقا للمصادر – التي طلبت عدم الإفصاح عنها لكونها غير مخولة لإدلاء أي تصريح بهذا الخصوص – فإن قرارا كان قد تم اتخاذه بنقل مقر وزارة الدفاع إلى حضرموت، غير أن الفريق الأحمر وعقب زيارته الأخيرة لها والتي كان هدفها استطلاع الوضع الأمني والعسكري تمهيدا لهذا القرار وجه بتحويل مقر الوزارة إلى شبوة دون إبداء الأسباب. وكشفت ذات المصادر – في سياق إفادتها – عن وصول لجنة عسكرية رفيعة قبل يومين إلى محافظة شبوة لإجراء الترتيبات اللازمة لنقل مقر عمليات وزارة الدفاع إلى شبوة وبأسرع وقت ممكن. واعتبر مراقبون في تصريحات خاصة هذا الإجراء التي تعتزم وزارة دفاع الشرعية القيام به بأنه يأتي ضمن مخطط اتفاق جرى التنسيق والإعداد له من قبل جماعة الإخوان المسلمين في الشرعية والحوثيين لتحييد مأرب عن القتال ونقل القتال والصراع إلى المحافظات الجنوبية. بوست الرئيسية/أخبار اليمن أخبار اليمن عاجل: الإعلان عن نقل وزارة دفاع الشرعية من مارب الى هذه المحافظة الجنوبية.. وتسليم مدينة مارب للحوثيين (تفاصيل + صورة لمدينة مارب الآن) مارس 21, 2020 الإعلان عن نقل وزارة دفاع الشرعية من مارب الى هذه المحافظة الجنوبية وتسليم مدينة مارب للحوثيين فري بوست- متابعات كشفت مصادر وثيقة عن ترتيبات تُجرى على قدمٍ وساق لنقل مقر وزارة دفاع الشرعية وعملياتها المشتركة من محافظة مأرب الشمالية إلى محافظة شبوة الجنوبية وذلك في أعقاب اقتراب مليشيات الحوثي من مدينة مأرب والهزائم المتلاحقة لجيش الشرعية. وأوضحت المصادر بأن قيادة وزارة الدفاع برئاسة الجنرال محمد المقدشي قد عقدت سلسلة من الاجتماعات كرستها للوقوف على ما أسمتها بـ”الإجراءات الاحترازية” وتقييم أداء جبهات القتال في مأرب والجوف. وأشارت المصادر بأن التطورات العسكرية التي شهدتها جبهات مأرب واقتراب الحوثيين من مأرب دفعت بقيادة الجيش الوطني، وعقب التشاور مع نائب رئيس الجمهورية الفريق/ علي محسن الأحمر، إلى اتخاذ قرار بنقل مقر قيادة وزارة الدفاع والعمليات المشتركة إلى محافظة شبوة . وطبقا للمصادر – التي طلبت عدم الإفصاح عنها لكونها غير مخولة لإدلاء أي تصريح بهذا الخصوص – فإن قرارا كان قد تم اتخاذه بنقل مقر وزارة الدفاع إلى حضرموت، غير أن الفريق الأحمر وعقب زيارته الأخيرة لها والتي كان هدفها استطلاع الوضع الأمني والعسكري تمهيدا لهذا القرار وجه بتحويل مقر الوزارة إلى شبوة دون إبداء الأسباب. وكشفت ذات المصادر – في سياق إفادتها – عن وصول لجنة عسكرية رفيعة قبل يومين إلى محافظة شبوة لإجراء الترتيبات اللازمة لنقل مقر عمليات وزارة الدفاع إلى شبوة وبأسرع وقت ممكن. واعتبر مراقبون في تصريحات خاصة هذا الإجراء التي تعتزم وزارة دفاع الشرعية القيام به بأنه يأتي ضمن مخطط اتفاق جرى التنسيق والإعداد له من قبل جماعة الإخوان المسلمين في الشرعية والحوثيين لتحييد مأرب عن القتال ونقل القتال والصراع إلى المحافظات الجنوبية.

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