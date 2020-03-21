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عدن - ياسمين التهامي - وردنا اخر الاحداث من داخل مستشفى السبعين في صنعاء بشأن فايروس كورونا (صور)

بدأت إدارة مستشفى السبعين للأمومة والطفولة تنفيذ اجراءت احترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تشمل نصب مخيمات ووضع مرشات مطهرة في البوابات، وغيرها من الاجراءات وتحضيرات مواجهة الوباء. وأوضح المركز الإعلامي للمستشفى أنه “تم وضع مرشات في البوابة الخارجية ونصب مخيمات مفتوحة في ساحة المستشفى لمرافقي المرضى للانتظار وعمل جهاز نداء وتعليق لافتات توعوية وتعاميم ونقل مكاتب التحصيل”. وفقا لمنشورات وبوسترات توعية بافيروس كورونا والوقاية منه، بدأ المركز الإعلامي لمستشفى السبعين تعميمها، فإن “فرص الشفاء من الكورونا COVID-19 عالية جداً لمن هم أصحاء، وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر”. مضيفا: إن الاعراض ” قد تكون شبه غير محسوسة عند البعض وقاسية عند البعض الآخر، لذلك من المهم معالجة أي أعراض أولاً بأول بواسطة الأدوية البسيطة وتجنُّب كل ما يمكن أن يضعف الجهاز المناعي والتنفسي”. وأوضح مستشفى السبعين للأمومة والطفولة، بين ما يضعف المناعة ويجب الابتعاد عنها “القات والتدخين والسهر والأكل الغير صحي والإرهاق الجسدي”. مشددا أهمية العزل المنزلي للمصاب بأعراض نزلات البرد لتجنب العدوى جديد اب برس​ Advertisements

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