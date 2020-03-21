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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : صندوق النقد: الاقتصاد الصيني يعود لطبيعته بعد بلوغ ذروة كورونا
صحافة نت الجديد - أخبار أقتصادية : قال مسؤولون بصندوق النقد الدولي، إن اقتصاد الصين بدأ يظهر بعض المؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي عقب صدمة شاملة ناجمة عن فيروس كورونا، لكن المخاطر الأكثر بروزا تظل قائمة.
وجاء التقديرات في مدونة بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي وباء فيروس كورونا على الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جديد اب برس
وقال مسؤولو الصندوق إن معظم الشركات
الصينية الأكبر حجما استأنفت العمل، وإن الكثير من الموظفين المحليين عادوا إلى أعمالهم، لكن الإصابات قد ترتفع مجددا مع استئناف السفر المحلي والدولي.
وأضافوا أن حالات التفشي في دول أخرى واضطراب الأسواق المالية قد يؤدي إلى حذر من جانب المستهلكين والشركات تجاه السلع الصينية، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد فقط يعود إلى النشاط.
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