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عدن - ياسمين التهامي - تابع النصائح المهمة : لمصرية مصابة بكورونا تتندم وتحذر: لا ترتكبوا غلطتي "تفاصيل"

نشرت شابة مصرية مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، وتوجه رسالة للمصريين تدعوهم فيها إلى "عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبته".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو للفتاة المصرية بشكل كبير، إلا أنه لم تتضح حتى الآن هوية الفتاة.

جديد اب برس​

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وبدت الشابة متأثرة بإصابتها بالفيروس، ونصحت في الفيديو الجميع بتوخي الحذر في الحياة اليومية، كما عبرت عن ندمها لتجاهلها التعليمات الوقائية.

وقالت: "يجب أن تأخذوا الموضوع على محمل الجد. انتبهوا لأنفسكم ولأهلكم، وامتنعوا عن الزيارات"، لافتة إلى أن "الخطأ الذي ارتكبته يكمن في أنها ذهبت لزيارة أصدقائها".

وأضافت: "كنت أخرج وأسافر بشكل عادي، وأصبت بالفيروس. لا يجب أن نستهتر بالموضوع. لم أتخيل أن أصاب بالفيروس وتوقعته بعيدا عني جدا".

ونصحت الشابة الجميع بالحذر وعدم التهاون مع الإرشادات الصحية، خاصة إن كان الشخص يقطن مع أشخاص كبار أو صغار في السن.

وجاءت ردود الفعل إيجابية ضمن التعليقات التي رافقت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها كثيرون "شجاعة" لسردها قصتها بصراحة، ولتقديمها نصائح قد تقي الآخرين من الإصابة.