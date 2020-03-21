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عدن - ياسمين التهامي - أفضل علاج طبيعي مسهل للتخلص من كل الفضلات العالقة في أمعائكم!

هل تجدون صعوبة في قضاء حاجتكم ؟ هل تشعرون بالنفخة غالباً وبأن مروركم المعوي سيء ؟ أنتم بالتأكيد في حالة إمساك. هذه المشكلة التي تصيب شخصاً من أصل 5، هناك صعوبة في التطرق إليها. الإمساك، سواء كان ظرفياً أو مزمناً، مزعج جداً ويؤثر على حياة الأشخاص الذين يعانون منه. للقضاء على هذه المشكلة، هناك علاجات مسهلة طبيعية. الإمساك يشير إلى صعوبة في التخلص من الفضلات أو التغوط.

جديد اب برس​

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إنها مشكلة منتشرة جداً قد تكون ظرفية، على أثر حمل مثلاً، أو مزمنة عندما تستمر أكثر من 6 أشهر. يجب أن نعلم أن وتيرة التغوط تختلف من شخص لآخر. يمكن أن تبدأ من 3 مرات يومياً وتصل إلى 3 مرات بالأسبوع.

عندما يكون البراز جافاً، قاسياً وصعب التخلص منه ويتكرر أقل من 3 مرات في الأسبوع، يمكننا عندها أن نتكلم عن إمساك. الإمساك : أسباب وعوامل الخطر : قد يكون هناك عدة أسباب للإمساك، لكن السبب الأساسي يكمن في بطء آلية انقباض الأمعاء التي تسمح بتحريك الأطعمة في القناة الهضمية. هذه المشكلة الهضمية يمكن أن تظهر أيضاً نتيجة عدة عوامل علينا معرفتها : الضغط النفسي، العادات الغذائية السيئة، الخمول، سن اليأس، الحمل أو حتى تأخير التغوط بشكل مقصود. الإمساك يصيب النساء 3 أضعاف مما يصيب الرجال.

يمكن أن نشرح هذه الظاهرة بعدة عوامل هورمونية. الأطفال بعمر 4 سنوات خصوصاً، وكذلك الأشخاص المسنون (أكبر من 65 سنة) والأشخاص المقعدون هم أكثر عرضة لهذا الخطر. هذه المشكلة الهضمية ليس لها عموماً مضاعفات خطيرة، لكنها إذا أصبحت مزمنة، يمكن أن تؤدي إلى ظهور البواسير، النفخة والتشققات في المخرج.

هناك عدة علاجات طبية تساعد في التخلص من هذه المشكلة، لكن العلاجات الطبيعية تبقى الأفضل. اكتشفوا هذا العلاج المسهل الطبيعي السهل التحضير والذي لا تضاهى فعاليته !

وصفة طبيعية مضادة للإمساك : المكونات : •150 غرام من التمر •150 غرام من الخوخ (البرقوق) المجفف •5 أكواب من الماء .

طريقة التحضير : ابدأوا بغلي الماء، ثم قطّعوا التمر والخوخ المجفف إلى قطعٍ صغيرة بعد التخلص من النواة. عندما يبدأ الماء بالغليان، أضيفوا هذه المكونات واتركوها تغلي 10 دقائق. اتركوا المزيج يبرد قليلاً قبل أن تستهلكوه.

خذوا ملعقة كبيرة من هذا العلاج صباحاً قبل الأكل. إذا وجدتم هذه الوصفة مزعجة قليلاً، يمكنكم أن تلجأوا إلى وصفة أسهل. يكفي أن تنقعوا عدة خوخات في الماء طوال الليل، ثم تتناولوها صباحاً.

فوائد الوصفة : الخوخ المجفف :

الخوخ غني بالمغنيزيوم، البوتاسيوم، النحاس، الحديد، الفيتامينات B، البروفيتامين A وكذلك الفوسفور. إن قيمته الغذائية عالية جداً ويمتلك العديد من الفوائد الصحية. بالفعل، الخوخ المحفف يمتلك فوائد علاجية عديدة، من بينها قدرته على التخلص من الكولسترول السيء، وهذا ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

إنه فعال جداً أيضاً في الوقاية من شيخوخة الجلد وفقدان مرونته، لأنه يحتوي على الفيتامينين E و C اللذان يمتلكان خصائص مضادة للأكسدة لكن الخوخ المحفف مشهور خصوصاً بقدراته المسهلة. إنه غني بالألياف الغذائية، ومن هنا فعاليته في تحسين المرور المعوي ومحاربة الإمساك. 25 غرام من الخوخ المجفف يغطي 7% من الحاجات اليومية للألياف عند امرأة بالغة.

التمر : مصدر ممتاز للطاقة، يحتوي التمر على الكثير من المواد المغذية الأساسية لأجل حسن أداء عمل الجسم. من هذه المواد المغنيزيوم، الفوسفور، الحديد والفيتامينات من الفئة B.

التمر غني أيضاً بالفركتوز، الغليكوز والسكاروز، لهذا السبب ننصح به بقوة من أجل الجهد البدني. علاوة على غناه بالمواد المغذية، التمر فعال أيضاً في محاربة الإمساك.

هذا التأثير يعود بشكل أساسي إلى غناه بالألياف الغذائية التي تشجع على المرور المعوي وتساعد في حل هذه المشكلة الهضمية. إذا وجدتم هذه المقالة التي قدمناها لكم من كله لك مفيدة، لا تترددوا في مشاركتها مع معارفكم.