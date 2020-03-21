شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة مؤثرة : لمقيم يمني في " ايطاليا " يتجاهل المخاطر و يفاجأ العالم "تفاصيل عن البطل اليمني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد صورة مؤثرة : لمقيم يمني في " ايطاليا " يتجاهل المخاطر و يفاجأ العالم "تفاصيل عن البطل اليمني"

نشر المصور اليمني " سليمان التواب " صورة لمغترب يمني مقيم في ايطاليا بادر الى استلام جثمان طبيب سوري الجنسية وتغسيله وتكفينه محنبا الجثمان مصير الحرق كونه المتوفي قضي متاثرا بفيروس " كورونا " . جديد اب برس​ Advertisements

" اليمني اليوم " ينشر تغريدة المصور اليمني والصورة المرفقة : "في الصورة ياسين اليافعي يمني، علم بوفاة طبيب سوري مسلم بايطاليا فقام بالذهاب للمستشفى واستلم جثمان الطبيب وقام بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. قصصا مدهشة من اليمنيين المقيمين بايطاليا عن حرصهم على موارة جثمان المسلمين وفقا للشرعية الاسلامية، بدلا عن احراق جثثهم خوفا من عدوى #كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة مؤثرة : لمقيم يمني في " ايطاليا " يتجاهل المخاطر و يفاجأ العالم "تفاصيل عن البطل اليمني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.