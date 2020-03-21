شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ستضرب المرتفعات الجبلية ومركز الإرصاد يحذر "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ستضرب المرتفعات الجبلية ومركز الإرصاد يحذر "تفاصيل"

حذر مركز الأرصاد في صنعاء من هطول أمطار رعدية خلال الـ 24 الساعة القادمة على أجزاء واسعة من اليمن.

وقال المركز في نشرته التحذيرية يوم الجمعة، إن المعطيات الرصدية بحالة من عدم الاستقرار بالطقس، حيث يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ستؤثر على محافظة تعز جنوبًا إلى صعدة شمالًا.

جديد اب برس​

Advertisements

وأوضح أن أمطارًا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ستضرب المرتفعات الجبلية، قبل امتدادها غربًا نحو سواحل حجة والحديدة وتعز وصولًا إلى المناطق الداخلية المحاذيه لتلك المحافظات.

وأشار إلى أن الأمطار المتفاوته ستشمل أيضًا الأجزاء الشرقية من الصحاري والهضاب في محافظات الجوف ومأرب وشبوة، في حين ستنطلق إلى المناطق الشمالية من المهرة وحضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء مع تأثر الساحل الجنوبي لليمن.

ودعا المركز في نشرته الخاصة، المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، محذرًا من العواصف الرعدية والانزلاقات الصخرية في الطرقات الجبلية.