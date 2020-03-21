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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : هكذا قرر عريس يمني الاحتفال بزفافه في العاصمة صنعاء

دعا الاعلامي اليمني، اسعد العماد، اصدقائه للاحتفال بزفافه واستقبال المهنئين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب اغلاق صالات الافراح في العاصمة صنعاء، ومنع التجمعات للحد من انتشار من فيروس "كورونا".

جديد اب برس​

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وقال العماد في منشورا مقتضب عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" تابعه محرر أبابيل نت : تاريخ عرسي في 29/3/2020 ما درينا الا وقد غلقوا الصالات بعد ما حجزنا وجهزنا ، يوقع عرس إلكتروني او كيف!.



واضاف، نلتقي بهذا التاريخ في صفحتي هنا نتجابر ونتبادل التهاني .

جدير ذكره بأن اليمن اتخذت عدد من الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في اليمن. الله يتمم على خير