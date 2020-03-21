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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : لهذه الأسباب .. دعت صحة الحوثي بصنعاء الاطباء للاستعداد والتأهب لإعلان مرتقب غدآ السبت "تفاصيل"

�عت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، كافة الاطباء للاستعداد والتأهب لإعلان مرتقب يوم غدا السبت. ووجه طه المتوكل، المعين وزيرا للصحة بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"،"، "نداء هام للأطباء في جديد اب برس​ Advertisements القطاع الصحي العام والخاص والدارسين في كليات الطب والمعاهد الصحية للاستعداد والتأهب للإعلان الهام والمرتقب لوزارة الصحة العامة والسكان غدا السبت الموافق 21 مارس 2020م". وكان المتوكل أعلن في تغريدة أخرى أن اليمن (مناطق سيطرة الحوثيين) لم تسجل أية حالة إصابة مؤكدة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد حتى اللحظة"، ليتراجع عن تلك التغريدة ويقوم بحذفها؛ ما أثار شكوك كثير من المتابعين. وكانت اللجنة الفنية، اعلنت، اليوم الجمعة، سلامة حالتي اشتباه جديدتين من الإصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها. ويؤكد أطباء متخصصين على أن عدم اكتشاف حالات في اليمن لا يرجع الى أن نالظام الصحي أفضل من الصين وايطاليا، بل لان المرض موجود بدون شك ولأننا ما عندنا فحوصاته لا rapid test ولا pcr، ومع ذلك يظل المواطن لوحده هو القادر على حماية نفسه وغيره، من خلال لزوم منزله.

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