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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماورد من حقائق صادمة : الإمارات تعترف لأول مرة بانها دفعت ثمنا باهضا في اليمن.. (مستجدات طارئة)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي د. انور قرقاش أن جهود الهلال الأحمر الإماراتي جزء أصيل من جهود الدولة الإنسانية

وأوضح قرقاش في تغريدة له على موقع تويتر : أن استهداف اثنين من موظفي الهيئة في عدن عمل خسيس وجبان ضد من ينشرون الخير والأمل. جديد اب برس​ Advertisements واضاف "قرقاش" : أن الامارت دفعت ثمنا باهظا في أفغانستان واليمن وغيرها. وتبقى قناعتنا بأن الخير ينتصر دائما على الشر

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