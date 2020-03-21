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عدن - ياسمين التهامي - الفتاة اليمنية التي سجد لها الشاب السعودي تظهر مجدداً وتروي ماذا حصل " تفاصيل مستفزة "

علنت الفتاة اليمنية التي سجد لها الشاب السعودي وأثارت صورتهما الجدل في كافة مواقع التواصل الاجتماعي ندمها على الصورة والفعل المشين الذي قامت به . وقالت الفتاه بحسابها في "الانستقرام "اسفه اول شي لربي استغفرت ثم اسفه لكم اني اذيت مشاعركم ".

وقالت الفتاة أن هناك شتائم وصلت أهلها وامها وأبوها تحديدا مؤكده أن والديها ليس لهم دخل فيما قامت به . جديد اب برس​ Advertisements مختتمه منشورها بأن الله أرحم من الناس الذين هاجموها بسبب غلطتها حسب وصفها .

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