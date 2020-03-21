شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى القلب والجنس: كيف؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس​

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غيرقليل من الناس الذين يصابون بنوبة قلبية ويخشون العودة إلى ممارسة الجنس خوفا من حدوثها مره أخرى. ذكرت جمعية القلب الأميركية مؤخرا أنه لا يوجد مانع من العودة إلى النشاط الجنسي بعد الاصابه بالأزمة القلبية - طالما اتخذت الاحتياطات المناسبة. ذكرت جمعية القلب الاميركية مؤخرا بخصوص مرضى القلب والجنس، وخاصة الاشخاص الذين يصابون بالنوبة القلبية ويتعافون منها، يمكنهم القيام بالنشاط الجنسي دون خوف. ويضيف البيان انه يجب على النساء تلقى المشورة بشان وسائل منع الحمل لان الحمل الغير مرغوب فيه قد يكون له تاثير سلبي على القلب، في حين ان الرجال يجب ان يكونوا حذرين عند اخذ الادوية لعلاج الانتصاب التي قد تكون خطرة على القلب. تم نشر البيان في مجلة Circulation Journal of the American Heart Association. وفقا لمعدي البيان، من بينهم خبراء في امراض القلب، خبراء اللياقة واختصاصي المشورة الجنسية، ان النشاط الجنسي هي قضية هامة وملحه لجودة حياة الرجال والنساء الذين يعانون من امراض القلب ولازواجهمزوجاتهم; لكن لسوء الحظ، فهذه ايضا قضية لا تحظى باهتمام ضمن الاطار السريري ولا يتم طرحها في محادثات المرضى مع اطبائهم نتيجة عدم الراحة والحرج من الحديث حول هذا الموضوع. يقول الخبراء انه من المهم طرح القضية لانه في كثير من الاحيان، فان امراض القلب تكون مصحوبة بانخفاض في الوظائف الجنسية التي قد تؤدي الى القلق والاكتئاب. مع ذلك، فالحقيقة هي ان النشاط الجنسي غالبا لا يجهد القلب بشكل كبير وايضا لا يستمر لوقت طويل مما يؤدي الى مشكلة لمرضى القلب. لذلك، نوبات القلب الناجمة عن النشاط الجنسي عددها قليل جدا. في الواقع، وفقا لجمعية القلب الامريكية، ممارسة الجنس تزيد قليلا من احتمال حدوث النوبة القلبية - وهذا ينطبق على الاشخاص الاصحاء ومرضى القلب على حد سواء. وعلاوة على ذلك، على الرغم من ان الاشخاص الذين عانوا من النوبة القلبية في الماضي هم اكثر عرضة للاصابة بنوبة قلبية اخرى، فلا يوجد دليل على انهم اكثر عرضة للاصابة بالنوبة القلبية نتيجة لممارسة الجنس، بالمقارنة مع الاشخاص الاصحاء. ذكر الخبراء انه على الرغم من ان مرضى القلب والاشخاص الذين اصيبوا بازمات قلبية لا يفكرون مرتين عند صعود الدرج، فالكثير منهم يخشون من ان النشاط الجنسي قد يؤدي لنوبة قلبية اخرى. مرضى القلب والجنس: التوصيات ووسائل الحذر يتضمن بيان جمعية القلب الامريكية قائمة من التوصيات لمرضى القلب الذين يرغبون في العودة الى ممارسة النشاط الجنسي، بما في ذلك القضايا التي يجب ان ياخذوها بالاعتبار ووسائل الحذر التي يجب عليهم اتخاذها. وهي: بعد ان يتم تشخيص الشخص كمصاب بمرض القلب، يوصى الطبيب بان يجري تقييم لحالته الصحية قبل ان يعود الى ممارسة النشاط الجنسي المنتظم. فيما يتعلق بالنشاط الجنسي، يوصى مرضى القلب بالتشاور مع الطبيب المعالج. يمكن ممارسة الجنس بعد اسبوع من الاصابة بالازمة القلبية الخفيفة، شريطة ان يكون الشخص قادر على صعود عدد من الدرجات دون ان يشعر بسوء او الم. اعادة تاهيل القلب والنشاط البدني المنتظم يمكن ان تقلل من خطر حدوث المضاعفات المرتبطة بالقلب الناتجة عن ممارسة النشاط الجنسي، لدى الاشخاص الذين يعانون من قصور القلب او النوبات القلبية. يجب على النساء المصابات بامراض القلب تلقي المشورة حول السلامة والحاجة الى استخدام وسائل وقاية ووسائل اخرى لمنع الحمل، استنادا الى تاريخهم الطبي. التوصية بشان الاشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة في القلب والذين يعانون من بعض الاعراض السلبية اثناء ممارسة النشاط الجنسي البسيط او اثناء الراحة، هي عدم ممارسة الجنس حتى يتم استقرار الاعراض لديهم بواسطة العلاج المناسب. يوصى مرضى القلب الذين يعانون من مشكلة العجز الجنسي باجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة ما اذا كانت المشكلة مرتبطة بمرض القلب او الاوعية الدموية، القلق، الاكتئاب او عوامل اخرى. يجب عدم منع مرضى القلب من اخذ الادوية التي قد تحسن اعراض مرض القلب او تحسن فرصة بقائهم على قيد الحياة فقط بسبب ان هذه الادوية يمكن ان تؤثر على الوظائف الجنسية. ادوية علاج ضعف الانتصاب عادة ما تكون امنة للاستخدام لدى الرجال الذين تكون حالتهم غير مستقرة تماما. ومع ذلك، المرضى الذين يتلقون النيترات لعلاج الام الصدر الناجمة عن مرض الشريان التاجي لا يمكنهم استخدام ادوية علاج الانتصاب، بالاضافة الى ذلك، لا ينبغي ان يعطى علاج النيترات لؤلائك الذين يستخدمون ادوية علاج الانتصاب قبل 24-48 ساعة (اعتمادا على نوع الدواء المستخدم). النساء بعد سن الياس (انقطاع الطمث) اللاتي تعانين من الالام عند ممارسة الجنس يمكن اعطائهن علاج بواسطة هرمون الاستروجين ما دام العلاج يعطى بشكل موضعي (على الجلد) او يتم ادخاله عن طريق المهبل. حدوث النوبة القلبية بسبب ممارسة الجنس: ما هو مدى انتشار هذه الظاهرة؟ بين الناجين من النوبات القلبية، متوسط نسبة خطر تكرر الاصابة بالنوبات القلبية او الموت المفاجئ هي 10 من مليون في الساعة; ممارسة الجنس تزيد من الخطر الى 20-30 من مليون ساعة من النشاط الجنسي. هذا وفقا للتقرير المصاحب للبيان. الاشخاص الاصحاء معرضون لخطر اقل للاصابة بالنوبة القلبية، ولكن من ناحية اخرى، فاحتمال اصابتهم بنوبة قلبية نتيجة النشاط الجنسي مماثلة جدا لتلك التي لدى المرضى الذين يعانون من امراض القلب. ومع ذلك من هم المعرضون لخطر كبير للاصابة بالنوبة القلبية الناجمة عن النشاط الجنسي؟ الرجال المتزوجين الذين يمارسون الجنس مع النساء الاصغر سنا (ليس زوجاتهم) في بيئة غير مالوفة. فقد اظهرت العديد من الدراسات ان العوامل التي تنطوي عليها مثل هذه الحالات يمكن ان تؤدي الى الاجهاد الذي من شانه ان يزيد من فرص الاصابة بالنوبة القلبية.