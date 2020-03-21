شكرا لمتابعة خبر عن شاب سعودي يثير جنون كل السعوديين ويشعل غضب عارم بعد قيامه بهذا العمل دون حياء ولا خجل امام بيت من بيوت الله (شاهد الصور الصادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب سعودي يثير جنون كل السعوديين ويشعل غضب عارم بعد قيامه بهذا العمل دون حياء ولا خجل امام بيت من بيوت الله (شاهد الصور الصادمة)

سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول صور لـ"شخص يسجد لفتاة" أمام أحد المساجد في المملكة.



ويظهر في الصور الأولى شاب وهو يصلي أمام أحد المساجد في المملكة حيث بدا جالسًا كما لو أنه في مرحلة التشهد، بينما كانت تقف أمامه فتاة ترتدي عباءة سوداء وحاسرة الرأس. ويظهر نفس الشاب في الصورة الثانية وهو ساجد أمام الفتاة في المنطقة المخصصة لخلع الأحذية أمام أحد المساجد. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاب سعودي يثير جنون كل السعوديين ويشعل غضب عارم بعد قيامه بهذا العمل دون حياء ولا خجل امام بيت من بيوت الله (شاهد الصور الصادمة) شاهد : سما المصري تستحم للرجال خلال بث مباشر ومطالبات بسجنها قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر الخطير الذي هز وجدان كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها وابكاهم من شدة الفرح خاصة ابناء الشمال مخابرات دولة قوية وحليفة لأمريكا توجه طعنة غادرة للرئيس ترامب وتثير جنونه وتربك كل حساباته ..تعرف على السر الخطير الذي ارعب أمريكا وكل سكان العالم خبراء فرنسيين وصينيين..لا تقترب من هذا الشخص مهما كانت صلتك به حتى لو كانت زوجتك اذا ظهرت عليه 5 علامات لأنه مصاب بفيروس كورونا وسينقل العدوى اليك الصين تفجر مفاجأة وتزف بشرى سارة للعالم ..وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل في 48 ساعة فقط ..( صورة واسم وجنسية الطبيبة التي انقذت العالم ) هذه المشروبات سبب رئيسي للصداع النصفي وارتفاع الضغط .. تجنب تناولها فورًا وتخلص من الآلام.. شاهد نجل”عادل امام” يبكي بحرقة ويتوسل لجمهوره الدعاء بعد هذه الفاجعة المؤلمة ويكتب رسالة مزلزلة هزت وجدان الجميع (صورة مبكية + نص الرسالة ) شاهد ..ملك الغابة الأسد المفترض ان يحمي زوجته " اللبوة " لكنه صرعها بطريقة بشعة بعد قيامها بهذا العمل الذي اثار جنونه وانتقم منها شر انتقام ( فيديو مرعب ) صحيفة بريطانية تكشف عن علاج مجاني لفيروس كورونا القاتل..كل ما عليك هو ان تقوم بهذا العمل السهل والبسيط جدا لتنقذ نفسك وعائلتك دون ان تدفع هللة واحدة الرعب ينتشر في اوساط ملايين اليمنيين المقيمين فيها..دولة عربية تجاوزت ايطاليا وايران في الاصابة بـفيروس كورونا وتتصدر القائمة العالمية..."لن تصدق من هي" الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم ) كورونا يضرب السعودية بقوة: مشاهد قاسية للناس يتساقطون في شوارع مدينة جدة.. شاهد (صورة + فيديو صادم) Advertisements خبر صادم.. صنعاء تكشف رسمياً حقيقة توقعات الصحة العالمية بإنفجار حالات “كورونا” ومخطط جهنمي أعد لليمن (تفاصيل) في غاية الخطورة..السعودية تدق ساعة الصفر وتقرر القضاء على قوات الانتقالي وانهاء الميليشيات المتمردة في الجنوب وتحرك عسكري سريع بسلاح فتاك يستخدم لأول مرة ليس من الصين ولا من أمريكا ...اخيرا تم اكتشاف علاج حقيقي لفيروس كورونا القاتل والا علان رسميا عن شفاء اول حالة مصابة بالفيروس الفتاك عاجل..ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زايد يتلقون قبل قليل خبر صادم وكارثي من قلب العاصمة عدن يثير جنونهم ويربك كل مخططاتهم في الجنوب ( صورة مؤلمة ) 5 علامات واضحة اذا ظهرت على طفلك او زوجتك فلا تسمح لنفسك او لاي فرد في العائلة الاقتراب منهم لأنهم مصابون بفيروس كورونا وعليك الاتصال بالطواريء فورا اشهر خبير صيني ..تناول هذا المشروب يوميا انت وافراد عائلتك ولن تصاب بفيروس كورونا القاتل حتى لو هاجمك الفيروس فإن هذا المشروب السحري سيقضي عليه فيروس كورونا القاتل يرعب ابناء سلطنة عمان والسلطان هيثم بن طاهر يباغت الجميع ويصدر قرار عاجل ورهيب قلب السلطنة رأسا على عقب ( نص القرار ) اصابة المطربة اللبنانية اليسا بفيروس كورونا القاتل ووضعها في الحجر الصحي..لكنها ترفض الصلاة والدعاء وتستجير بــــ"علي بن ابي طالب" لانقاذها من الفيروس الفتاك تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية..لا تتناول هذا الشيء ابدا وامنع اطفالك وزوجتك من تناوله لأنه سيجعلك عرضة لفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة ) المخابرات الاسرائيلية تباغت الجميع وتهز وجدان مليار مسلم وتفضح دولة عربية انقذتها من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق من هي هذه الدولة وماذا قدمت لاسرائيل بعد اغلاق المساجد ومنع اقامة صلاة الجمعة في كافة المدن السعودية..حدوث معجزة الهية المزلزلة ابكت العلماء وأرعبت كل السعوديين والمقيمين ( فيديو مخيف )

فيروس كورنا القاتل يرعب اشهر فنان عربي ويجبره على التوبة ويطلب من الله ان يغفر له ويقبل توبته ويوجه رسالة مؤثرة لكل الفنانين ( صورة + الاسم + نص الرسالة ) وردنا قبل لحظات..الموت يفجع توكل كرمان بنوبة قلبية مباغتة في مدينة اسطنبول التركية ، والحزن يعم قناة بلقيس التي تمتلكها كرمان ( صورة مؤلمة )



ويقول مغردون سعوديون في موقع "تويتر" إن الشاب والفتاة سعوديان، وأن الصور تم التقاطها أمام أحد المساجد في مدينة جدة الواقعة غرب البلاد، لكن لم يتسن التثبت من صحة تلك المعلومات من مصدر رسمي. وأثارت الصور ضجة واسعة ودشن رواد موقع "تويتر" وسم #شخص_يسجد_لفتاه الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولًا في المملكة خلالة فترة وجيزة. وطالب المغردون النيابة العامة السعودية بالتدخل والقبض على الأشخاص الظاهرين في الصورة، مؤكدين أن ما أقدما عليه مخالفًا للدين والتقاليد الاجتماعية.



وقال "إبراهيم المنيف": "هالأشخاص لا يقومون بهذه الأعمال الشاذة، إلا للفت الانتباه، وللأسف إنهم يجدون من يتابعهم ويتسبب بشهرتهم! لذلك، لن نراهن على الناس، بل نراهن على النيابة العامة التي بعقوباتها ستردعهم، ونراهن على وزارة الإعلام بأن تضع قوانين خاصة للمحتوى المقدم من هؤلاء الشواذ". في حين ذهب البعض إلى أن الصور مضللة وأن الشاب لم يسجد للفتاة وفي هذا الصدد، قال "عيسى الزهراني": "أعتقد ان هذا الرجل لا يسجد لهذه الفتاة ولكن الرجل يصلي خارج المسجد وأتت الفتاة لتقف أمامه المسجد مغلق والصورة التقطت على مرحلتين وهو في وضع السجود وفي وضع قراءة التشهد". أما محمد الشقاء، فقال "إننا نأمل من النيابة العامة التوجيه بالقبض على هذه المرأة التي تقف أمام شخص يسجد لها وذلك لوضعها بالمكان المناسب "وفقًا للنظام"، وأيضًا التوجيه بالتحقيق مع كل من وقف معها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب سعودي يثير جنون كل السعوديين ويشعل غضب عارم بعد قيامه بهذا العمل دون حياء ولا خجل امام بيت من بيوت الله (شاهد الصور الصادمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.