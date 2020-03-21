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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تكشف تفاصيل القبض على فتاتين يمنيتين في واقعة السجود الغريبة بجدة





عدن - ياسمين التهامي - السعودية تكشف تفاصيل القبض على فتاتين يمنيتين في واقعة السجود الغريبة بجدة كشفت السلطات الأمنية المختصة في السعودية، تفاصيل جديدة حول سجود شاب سعودي أمام فتاة يمنية جوار أحد المساجد في مدينة جدة (غربي المملكة). وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي ، أنهُ بالإشارة إلى الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة، أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المشاركين في الفعل الجرمي، وهم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر. وأكد أن من قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي، هي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، مشيراً إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.









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