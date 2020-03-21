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كتبت ياسمين التهامي في السبت 21 مارس 2020 02:00 صباحاً - شاهد : سعوديات يثرن موجة غضب عارمة وواسعة في المملكة بما فعلنه على سطح أعلى أبراج الرياض لن تصدق (صور)

سببت الصور في موجة غضب واسعة بين السعوديين خاصة وأنها لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع عادات وتقاليد السعوديين. واستنكر رواد مواقع التواصل مثل هذه التجمعات خاصة في هذه الفترة بسبب فيروس كورونا، مؤكدين على أنَّه يجب على الجميع الالتزام بالقواعد التي وضعتها وزارة الصحة السعودية فيما يتعلق بالحد من التجمعات. سعوديات بملابس فاضحة ودون حجاب وعبرت سارة بنت سعود عن غضبها من هكذا مشهد: “وماهي الاضافه اللتي سيضيفونها للبد بهذا التصرف الغير مألوف، هناك صالات على الارض مخصصة يمارسن فيها اليوجا”. وكتب حساب “الله ينصرنا” الذي يبدو أن يعود لجندي سعودي مرابط على الحد الجنوبي:”انا مرابط في عدن في عاصفة الحزم واعادة الامل والله ان الشعب ناسينا وتفكيرهم بالبوليفارد والاغاني والحفلات والمباريات واخيراً يمجدون اليوغا الى اين نحن ذاهبون الله يجعل مانقوم به خالص لوجه الله” وعلق البعض عن هذه المشاهد دون اعتبار وأتعاظ بفيروس كورونا الذي اشغل العالم لا يزال فيروس كورونا يشغل وسائل الإعلام العالمية لكونه الحدث الأخطر الذي يهزّ العالم بأسره وليس الصين فقط، لتأثيره على الصحة العالمية والاقتصاد الدولي والسياسات بين الدول وجميع المجالات الحياتية. سعوديات بملابس فاضحة ودون حجاب وعلق ناشط آخر منتقدا ظاهرة التبرج التي انفجرت داخل المجتمع السعودي:”اول كنا نعد الكاشفات من قلتهم الحين ندور المحجبات”. وجاء ذلك بينما تخطو النساء السعوديات أولى خطواتهن نحو حياة أكثر حرية في ظل رؤية 2030 التي من أهم أهدافها الصعود قدما في حقوق المرأة وفتح الفرص أمامها بشكل أكبر؛ إذ تغير شكل المجتمع السعودي ليبدو أكثر انفتاحا في الآونة الأخيرة، إذ كانت مثل هذه الفعاليات مرفوضة تماما قبل سنوات قليلة.

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