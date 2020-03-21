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كتبت ياسمين التهامي في السبت 21 مارس 2020 02:00 صباحاً - شاهد : في هذه الدولة العربية ..عمارة الخوف والرعب لا يستطيع احد الإقتراب منها وأصوات الموت المفزعة ترعب الجميع (فيديو مخيف ومرعب)

أظهر تقرير مصور، عمارة الرعب في الكويت، والتي أثارت حالة من الفزع في صفوف المواطنين الكويتيين من إمكانية تسرب الموت من خلالها. وقرَّرت وزارة الصحة الكويتية، -بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- تطبيق الحجر الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند: "نتتبع الآن نظام مراقبة لتحديد الحالات المصابة بالفيروس، وفي حال التأكد من وجود حالة مصابة سيتم التواصل مع جميع المخالطين لها".

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وأضاف "السند": "تم اكتشاف حالة في هذه العمارة خلال الأيام الماضية، وتبين أن هناك بعض المخالطين وجرى تطبيق العزل والحجر الإلزامي على جميع سكان العمارة". وكانت الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق، تسجيل 11 حالة جديدة ثبتت إصابتها بكورونا في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123.

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