شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : 5 حالات اشتباة بفيروس كورونا في العاصمة الموقتة عدن لباكستانيين قدموا من عمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحيفة بريطانية : تفاجئ الجميع وتكشف عن علاج مجاني لفيروس كورونا ..كل ما عليك هو ان تقوم بهذا العمل السهل والبسيط جدا لتنقذ نفسك هام : وزير الصحة الحوثي يوجه دعوة للقطاع الصحي بالتأهب والاستعداد للإعلان الهام من الوزارة لمواجهة فيروس كورونا من اليوم مصرع خمسة حوثيين بينهم قياديين من العيار الثقيل في مواجهات بينية شمال تعز تحذير عاجل وهام .. من منظمة الصحة العالمية..لا تتناول هذا الشيء ابدا وامنع اطفالك وزوجتك من تناوله لأنه سيجعلك عرضة لفيروس ( صورة وتفاصيل)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : 5 حالات اشتباة بفيروس كورونا في العاصمة الموقتة عدن لباكستانيين قدموا من عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.