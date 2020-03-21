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عدن - ياسمين التهامي - ماتم تسجيلة من قبل منظمة دولية: 40 حادثة عنف ضد مستشفى الثورة من قبل الاصلاح والحوثي قبل 11 دقيقة

جديد اب برس​ Advertisements منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، اليوم الجمعة، أنها سجلت 40 حادثة عنف ضد "مستشفى الثورة العام" الذي تدعمه المنظمة في محافظة تعز، وسط البلاد، بين عامي 2018 و2020. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمنظمة إن "الهجمات المتكررة، والانتهاكات المسلحة ضد المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة في مدينة تعز، تحد من قدرتها على تقديم الرعاية الطبية الفعالة لليمنيين". وأشارت إلى أن مباني المستشفى ومرافقها أصيبت أكثر من 15 مرة بنيران الأسلحة الصغيرة والقصف ووقعت نحو 10 حوادث تعرض فيها الطاقم الطبي للمضايقة والهجوم. وقالت كورين بينازيك، مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود "إن مساحتنا الإنسانية تقبع تحت تهديد الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها مختلف الأطراف المتحاربة في تعز". وتابعت "لم يعد العاملون في مستشفى الثورة يشعرون بالأمان في مكان يفترض أن يكون مساحة محمية، كما يتجنب المرضى القدوم إلى المستشفى خوفا على أرواحهم، حتى عندما يكون ذلك الخيار الوحيد أمامهم للحصول على الرعاية الصحية". ويعتبر مستشفى الثورة أكبر مستشفى عام في مدينة تعز، وقد تعرض لقصف عشوائي من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب انتهاكات مسلحة ارتكبتها مليشيات حزب الاصلاح المسيطرة على المدينة، بحسب ما أفادت المنظمة. وتخضع مدينة تعز لسيطرة حزب الاصلاح المهيمنة على السلطة الامنية والعسكرية والمدنية الموالية لقطر وتركيا، بينما تسيطر مليشيا الحوثي على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ نحو خمسة أعوام. منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، اليوم الجمعة، أنها سجلت 40 حادثة عنف ضد "مستشفى الثورة العام" الذي تدعمه المنظمة في محافظة تعز، وسط البلاد، بين عامي 2018 و2020. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمنظمة إن "الهجمات المتكررة، والانتهاكات المسلحة ضد المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة في مدينة تعز، تحد من قدرتها على تقديم الرعاية الطبية الفعالة لليمنيين". وأشارت إلى أن مباني المستشفى ومرافقها أصيبت أكثر من 15 مرة بنيران الأسلحة الصغيرة والقصف ووقعت نحو 10 حوادث تعرض فيها الطاقم الطبي للمضايقة والهجوم. وقالت كورين بينازيك، مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود "إن مساحتنا الإنسانية تقبع تحت تهديد الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها مختلف الأطراف المتحاربة في تعز". وتابعت "لم يعد العاملون في مستشفى الثورة يشعرون بالأمان في مكان يفترض أن يكون مساحة محمية، كما يتجنب المرضى القدوم إلى المستشفى خوفا على أرواحهم، حتى عندما يكون ذلك الخيار الوحيد أمامهم للحصول على الرعاية الصحية". ويعتبر مستشفى الثورة أكبر مستشفى عام في مدينة تعز، وقد تعرض لقصف عشوائي من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب انتهاكات مسلحة ارتكبتها مليشيات حزب الاصلاح المسيطرة على المدينة، بحسب ما أفادت المنظمة. وتخضع مدينة تعز لسيطرة حزب الاصلاح المهيمنة على السلطة الامنية والعسكرية والمدنية الموالية لقطر وتركيا، بينما تسيطر مليشيا الحوثي على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ نحو خمسة أعوام.

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