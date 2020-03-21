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عدن - ياسمين التهامي - السبت 21-03-2020? - آخر تحديث السبت 21-3-2020? شاهد مايحدث الآن.. مئات العناصر الإرهابية بلباس أفغاني يدخلون مدينة شقرة بمحافظة أبين جديد اب برس​ Advertisements قوات الشرعية الاخوانية صباح اليوم الجمعة بتعزيزات عسكرية الى شقرة قادمة من البيضاء عبر شبوة، بينهم قيادات وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي . وقال الصحفي صلاح بن لغبر في تغريدات له بتويتر: “أن رتل مكون من أكثر من 30 شاحنة وعربة عسكرية يحمل المئات من عناصر تنظيم القاعدة، مر من موديه في أبين في طريقة الى شقرة قادما من البيضاء عبر شبوة”. وقد شوهدت العربات لا تحمل لوحات وعلى متنها ملثمين وبلباس افغاني. قوات الشرعية الاخوانية صباح اليوم الجمعة بتعزيزات عسكرية الى شقرة قادمة من البيضاء عبر شبوة، بينهم قيادات وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي . وقال الصحفي صلاح بن لغبر في تغريدات له بتويتر: “أن رتل مكون من أكثر من 30 شاحنة وعربة عسكرية يحمل المئات من عناصر تنظيم القاعدة، مر من موديه في أبين في طريقة الى شقرة قادما من البيضاء عبر شبوة”. وقد شوهدت العربات لا تحمل لوحات وعلى متنها ملثمين وبلباس افغاني.

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