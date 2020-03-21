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شاهد اعلان اخر يؤكد النتيجة : اشهر شبكة تلفزة أمريكية تكشف عن علاج تجريبي فاعل تسبب في تحسن مصابين بفيروس " كورونا "

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عدن - ياسمين التهامي - السبت 21-03-2020? - آخر تحديث السبت 21-3-2020?

شاهد اعلان اخر يؤكد النتيجة : اشهر شبكة تلفزة أمريكية تكشف عن علاج تجريبي فاعل تسبب في تحسن مصابين بفيروس " كورونا "

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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قناة " سي ان ان " الأمريكية عن نجاج علاج تجريبي في اظهار تحسن واضح على مصابين بفيروس " كورونا " خلال الـ"24" ساعة الماضية . ودشنت ادارة الاغذية والدواء الأمريكية عملية تطوير للقاح مضاد لفيروس " كورونا " بالتزامن مع بدء استخدام عقارات علاجية خاصة بامراض الملاريا والانفلونزا.
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