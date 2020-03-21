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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الكارثة المدوية في السعودية :الاطاحة بشاب سعودي وفتاة يمينة والسببب صادم ومفاجئ … صور

جديد اب برس​ Advertisements مصادر سعودية بأن الجهات الأمنية بالمملكه قبضت على شاب وفتاة؛ وذلك بعد أن تم تداوُل صور، تُظهر الشاب وهو يسجد للفتاة! ووفقًا للمصادر، فقد تبيَّن أن الشاب سعودي، والفتاة يمنية. وقد جرى ضبطهما، ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة حيالهما. وكانت الصور قد أثارت ردود فعل غاضبة، واستهجانًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاق #شخص_يسجد_لفتاة الترند في السعودية ، وذلك بعد تداول صورة الشاب يسجد للفتاة أمام أحد المساجد بالمملكة مصادر سعودية بأن الجهات الأمنية بالمملكه قبضت على شاب وفتاة؛ وذلك بعد أن تم تداوُل صور، تُظهر الشاب وهو يسجد للفتاة! ووفقًا للمصادر، فقد تبيَّن أن الشاب سعودي، والفتاة يمنية. وقد جرى ضبطهما، ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة حيالهما. وكانت الصور قد أثارت ردود فعل غاضبة، واستهجانًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاق #شخص_يسجد_لفتاة الترند في السعودية ، وذلك بعد تداول صورة الشاب يسجد للفتاة أمام أحد المساجد بالمملكة

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