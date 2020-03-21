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عدن - ياسمين التهامي - ليست القات : هذا الأكله اليمنية أحد أسباب خلو اليمن من فيروس كورونا

جديد اب برس​ Advertisements طبيب خليجي، عن السبب خلف عدم تسجيل إصابات بكورونا في اليمن وقال الطبيب القطري “محمد الخاطر” إن الحلبة التي يتناولها اليمنيون في أكلتهم الشعبية الشهيرة “السلتة”، تحوي مواد تحجب اتصال الفيروس بالإنزيمات النافذة. طبيب خليجي، عن السبب خلف عدم تسجيل إصابات بكورونا في اليمن وقال الطبيب القطري “محمد الخاطر” إن الحلبة التي يتناولها اليمنيون في أكلتهم الشعبية الشهيرة “السلتة”، تحوي مواد تحجب اتصال الفيروس بالإنزيمات النافذة.

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