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عدن - ياسمين التهامي - عاااااجل خبر سار جداً ورد الان من الصين .. موعد القضاء نهائياً على فيروس كورونا

جديد اب برس​ Advertisements أشهر الخبراء الصينيين في مجال طب الجهاز التنفسي مؤخرا من أن انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل لن يكون تحت السيطرة قبل حلول يونيو القادم في عموم أرجاء العالم ما لم تغير حكومات بعض الدول موقفها اللامبالي وأكد تشونغ نان شان، الذي يعد أحد أبرز الأبطال الصينيين لمكافحة الأمراض التنفسية الوبائية منذ اندلاع وباء سارس عام 2003، على أن تجربة الصين ستمكن العالم بأسره بنجاح من تفادى “الطريق الوعر”، داعيا إلى تمسك كل دولة باجراءات احتوائية صارمة مناسبة لظروفها، على المستوى الوطني، تلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية.فما هي التجربة الصينية المقصودة في كلام تشونغ ؟ لنبحث في أحدث الإصدارات، وهو الإصدار السادس للبرنامج الوطني الصيني للوقاية والسيطرة على مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19). أشهر الخبراء الصينيين في مجال طب الجهاز التنفسي مؤخرا من أن انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل لن يكون تحت السيطرة قبل حلول يونيو القادم في عموم أرجاء العالم ما لم تغير حكومات بعض الدول موقفها اللامبالي وأكد تشونغ نان شان، الذي يعد أحد أبرز الأبطال الصينيين لمكافحة الأمراض التنفسية الوبائية منذ اندلاع وباء سارس عام 2003، على أن تجربة الصين ستمكن العالم بأسره بنجاح من تفادى “الطريق الوعر”، داعيا إلى تمسك كل دولة باجراءات احتوائية صارمة مناسبة لظروفها، على المستوى الوطني، تلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية.فما هي التجربة الصينية المقصودة في كلام تشونغ ؟ لنبحث في أحدث الإصدارات، وهو الإصدار السادس للبرنامج الوطني الصيني للوقاية والسيطرة على مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

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