شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تم تطبيق القرار الحكومي بإغلاق جميع أسواق القات ومنع دخوله إلى المدن بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف تم تطبيق القرار الحكومي بإغلاق جميع أسواق القات ومنع دخوله إلى المدن بسبب كورونا

جديد اب برس​ Advertisements عدة وسائل إعلام محلية ان وزارة الصحة العامة والسكان، في صنعاء أقرت اليوم الجمعة إغلاق أسواق القات في عموم المحافظات، ابتداءً من يوم غداً السبت. ونقلت عن المركز الإعلامي لوزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء، انه تقرر إغلاق أسواق القات في جميع المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ابتداءً من يوم السبت 20 مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا”. ونوهت الوزارة إلى جميع النقاط العسكرية بمنع دخول أي سيارة محملة بالقات وحملت المخالفين المسؤولية الكاملة، وفق المركز الإعلامي. وكان ناشطون اجتماعيون قد اطلقوا على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حملات مطالبة من حكومتي صنعاء و عدن إلى إغلاق أسواق القات كإجراء احترازي للحد من انتشار الكورونا. وقال الناشطون إن أسواق القات اشد خطراً، لنشر العدوى، في حال ظهرت باليمن، وانها اخطر على المواطنين من المدارس والجامعات والمعاهد والوظائف وغيرها. موضحين أن أسواق القات قد تساهم في انتشاره (في حال ظهر باليمن) بسرعة كسرعة النار في الهشيم، نظراً لحجم الإقبال الكبير على الأسواق والزحام الشديد الذي تشهده. - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | قرار حكومي بإغلاق جميع أسواق القات ومنع دخوله إلى المدن بسبب كورونا https://alittihadpress.com/news13550.html عدة وسائل إعلام محلية ان وزارة الصحة العامة والسكان، في صنعاء أقرت اليوم الجمعة إغلاق أسواق القات في عموم المحافظات، ابتداءً من يوم غداً السبت. ونقلت عن المركز الإعلامي لوزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء، انه تقرر إغلاق أسواق القات في جميع المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ابتداءً من يوم السبت 20 مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا”. ونوهت الوزارة إلى جميع النقاط العسكرية بمنع دخول أي سيارة محملة بالقات وحملت المخالفين المسؤولية الكاملة، وفق المركز الإعلامي. وكان ناشطون اجتماعيون قد اطلقوا على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حملات مطالبة من حكومتي صنعاء و عدن إلى إغلاق أسواق القات كإجراء احترازي للحد من انتشار الكورونا. وقال الناشطون إن أسواق القات اشد خطراً، لنشر العدوى، في حال ظهرت باليمن، وانها اخطر على المواطنين من المدارس والجامعات والمعاهد والوظائف وغيرها. موضحين أن أسواق القات قد تساهم في انتشاره (في حال ظهر باليمن) بسرعة كسرعة النار في الهشيم، نظراً لحجم الإقبال الكبير على الأسواق والزحام الشديد الذي تشهده. - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | قرار حكومي بإغلاق جميع أسواق القات ومنع دخوله إلى المدن بسبب كورونا https://alittihadpress.com/news13550.html

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف تم تطبيق القرار الحكومي بإغلاق جميع أسواق القات ومنع دخوله إلى المدن بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.