شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وصادم.. انباء عن رصد 7 حالات اصابة بفيروس كورونا في عدن الان ليس من جسنية يمنية … تفاصيل اكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت 21-03-2020? - آخر تحديث السبت 21-3-2020? عاجل وصادم.. انباء عن رصد 7 حالات اصابة بفيروس كورونا في عدن الان ليس من جسنية يمنية … تفاصيل اكثر جديد اب برس​ Advertisements وسائل اعلام محلية انباء عن رصد 7 حالات اصابة بفيروس كورونا في عدن الان… وقالت وسائل الاعلام التي تابعتها” الحياة اليمنية” نقلا عن مصدر طبي انه تم رصد 7 مشتبه بهم يحملون الجنسية الباكستانية وأضاف: هم الان لدى الترصد الوبائي في مستشفى الجمهورية حيث يجري لهم الفحص المختبري وسائل اعلام محلية انباء عن رصد 7 حالات اصابة بفيروس كورونا في عدن الان… وقالت وسائل الاعلام التي تابعتها” الحياة اليمنية” نقلا عن مصدر طبي انه تم رصد 7 مشتبه بهم يحملون الجنسية الباكستانية وأضاف: هم الان لدى الترصد الوبائي في مستشفى الجمهورية حيث يجري لهم الفحص المختبري

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