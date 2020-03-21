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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماورد من : قناة تلفزيونية تنشر وثائق عسكرية سرية لحكومة الشرعية اليمنية(صور ووثائق وتفاصيل)

قناة تلفزيونية تنشر وثائق عسكرية سرية لحكومة الشرعية اليمنية(صور ووثائق وتفاصيل) نشرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيبن وثائق عسكرية سرية مسربة من أرشيف المنطقة العسكرية السابعة لحكومة الشرعية، تكشف عن استيلاء حزب الإصلاح وقادته العسكريين بطوق صنعاء، على مساعدات اغاثية كويتية مقدمة من جمعية السلام الكويتية للاعمال الإنسانية والخيرية، للنازحين وسكان صنعاء والأمانة وقيامهم بصرفها على أتباع الحزب ووفق توجيهات رسمية عسكرية من قيادة تلك المنطقة التي استولى عليها الحوثيون بنهم وكانت تحت قيادة شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح اليمني الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين باليمن. ورصد محرر مراقبون برس تأكيد القناة التلفزيونية في تعليقها على الخبر ان سكان محليون اكدوا ان قيادات وأتباع الإصلاح استولوا على المساعدات والاغاثية الكويتية ولم يوصلوا اي شيء منها الي المستفيدين منها جديد اب برس​ Advertisements

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