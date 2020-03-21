شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لاسعار الصرف… الدولار والسعودي يصلان إلى هذا المستوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديث لاسعار الصرف… الدولار والسعودي يصلان إلى هذا المستوى

جديد اب برس​ Advertisements ر صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء اليوم العملة شراء بيع دولار أمريكي USD 598 599.5 ريال سعودي SAR 157.8 158 يورو EUR 674 675 جنية استرليني GBP 773 776 درهم اماراتي AED 160.92 161.46 دولار كندي CAD 454.48 455.62 دولار استرالي AUD 411.24 412.62 فرنك سويسري CHF 639 641 دينار كويتي KWD 1960.84 1967.42 دينار اردني JOD 840.36 843.18 ريال عماني OMR 1553.5 1557.4 ريال قطري QAR 152.55 154.17 جنيه مصري EGP 35.03 35.4 أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في عدن العملة شراء بيع دولار أمريكي USD 657 661 ريال سعودي SAR 172.8 173.3 يورو EUR 734.5 741.28 جنيه استرليني GBP 845 852.8 درهم إماراتي AED 175.5 177.12 ر صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء اليوم العملة شراء بيع دولار أمريكي USD 598 599.5 ريال سعودي SAR 157.8 158 يورو EUR 674 675 جنية استرليني GBP 773 776 درهم اماراتي AED 160.92 161.46 دولار كندي CAD 454.48 455.62 دولار استرالي AUD 411.24 412.62 فرنك سويسري CHF 639 641 دينار كويتي KWD 1960.84 1967.42 دينار اردني JOD 840.36 843.18 ريال عماني OMR 1553.5 1557.4 ريال قطري QAR 152.55 154.17 جنيه مصري EGP 35.03 35.4 أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في عدن العملة شراء بيع دولار أمريكي USD 657 661 ريال سعودي SAR 172.8 173.3 يورو EUR 734.5 741.28 جنيه استرليني GBP 845 852.8 درهم إماراتي AED 175.5 177.12

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخر تحديث لاسعار الصرف… الدولار والسعودي يصلان إلى هذا المستوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.