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عدن - ياسمين التهامي - بحسب الدراسات.. هذه أسباب فقدان الرغبة الجنسية!

جديد اب برس​

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ان العلاقة الحميمية أمر مثير للفضول لدى الكثير من الأشخاص، إن لم يكن الجميع، وخير دليل على ذلك هو الكم الهائل من الأبحاث التي تكشف لنا الكثير عما يخص ذلك الموضوع. وبحثت دراسة جديدة موضوع فقدان الرغبة الجنسية لدى الكثيرين، وتوصلت إلى أن ذلك الأمر يتعلق بالسن، فضلاً عن الصحة البدنية والعقلية لكلا الجنسين. وكان فقدان الرغبة أكثر انتشاراً لدى بعض الرجال والنساء ممن عانوا من مرض منقول جنسياً في الماضي، أو ممن أُجبروا على ممارسة الجنس من قبل. وتعود أسباب عدم الاهتمام بالعلاقة الحميمية لكلا الجنسين إذا كانوا قد عانوا من مشاكل جنسية من قبل، أو لم يكونوا مقربين عاطفياً من الشريك أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، أو لم يكونوا قادرين على التحدث بسهولة عن الجنس لخبراء مجلة “ومين هيلث”، فإنه من الواضح جداً أن النساء يفقدنَ الاهتمام بالجنس أكثر من الرجال بنسبة الضعف. ووجد الباحثون أن الفجوة بين الجنسين ذات صلة أساساً بالأشخاص الذين كانوا على علاقة لأكثر من عام. وفي هذه الحالات، كانت النساء أكثر عرضة لعدم مشاركة نفس مستوى الاهتمام بالجنس كشريكهنّ. وإذا شعرتِ أنك تعانين من عدم الاهتمام بالجنس، لا تجزعي فأنتِ لست وحدكِ، حيث يشجع الخبير “ديفيد كلو” ويوصي الأزواج بإدخال بعض التغييرات بالروتين الجنسي وتجربة بعض الأوضاع الجديدة. إذا كنتِ تشعرينَ بأن رغبتكِ الجنسية أقل من المعتاد في الآونة الأخيرة، تحدثي مع شريك حياتكِ بشأن هذا الموضوع، ولا تنسي أن الإجهاد يمكن أن يؤثر على رغبتكِ الجنسية أيضاً، وإذا فشلت كل الحلول لا تخجلي من اللجوء للاستشارات الزوجية