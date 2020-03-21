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إذا ظهرت هذه العلامات في أظافرك فأنت مصاب بالسرطان والأمراض الخبيثة

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عدن - ياسمين التهامي - توصل علماء إلى أن تغير لون وشكل الأظافر دليل على الإصابة بسرطان الرئة وغيره من أنواع الأمراض الخبيثة.
ويشير الخبراء إلى أن التشوه غير الطبيعي، وتغير اتجاه نمو الأظافر، وكذلك سمك نهايات الأصابع قد تكون علامات لسرطان الرئة.

 

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وقد لوحظت هذه الأعراض لدى البريطانية جيني وليامز تايلور، التي نشرت رسالة مع صورة لظفرها المتغير، واستخدمها الأطباء لتشخيص إصابتها بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة.

كما ينصح العلماء بالانتباه إلى تغير لون الأظافر، فشحوبها قد يكون علامة الإصابة بأمراض الكبد. في حين قد يدل وجود بقع قاتمة اللون تحت الأظافر على بدايات سرطان الجلد.

وكتبت البريطانية تايلور: "لقد نشرت صورة أظافري وسألت إذا ما شاهد مثلها. وبعد أسبوعين مرهقين في العيادات الطبية، تبين أني مصابة بالسرطان في الرئتين. آمل أن يساعد هذا الآخرين في اكتشاف المرض في مراحله المبكرة".

ومع ذلك، ينصح الخبراء كل من يكشف مثل هذه التغيرات في أظافره بعدم الخوف والهلع لأن الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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