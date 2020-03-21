شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الشاب السعودي الذي سجد لفتاة في الشارع؟؟ شاهدوا كيف كان مصيره.. ومفاجأة بشأن جنسية رفيقته (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات الأمنية المختصة في السعودية، اليوم الجمعة، القبض على شاب وفتاة أثارا جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعدما ظهرا معا أمام أحد المساجد المغلقة في البلاد.

وقالت تقارير محلية إن الشاب الذي ظهر في الصور التي التقطت أمام المسجد سعودي الجنسية، فيما تحمل الفتاة التي ظهرت برفقته في الصور ذاتها الجنسية اليمنية.

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ولم يصدر بيان من النيابة العامة السعودية حول إجراءاتها في القضية حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن الشاب والفتاة سيخضعان للتحقيق أولاً.

وأثارت صور الشاب والفتاة أمام أحد المساجد جدلاً واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة منذ مساء يوم أمس الخميس، بعدما تم تداولها هناك على أنها توثق لحظات سجود الشاب للفتاة، وسط ردود فعل غاضبة.

ويظهر في الصور الشاب يؤدي إحدى الصلوات فيما يبدو من حركاته، حيث بدا جالسًا كما لو كان في مرحلة ”التشهد“ بالصلاة، بينما تقف أمامه الفتاة، فيما يظهر بصورة أخرى ساجداً أمام الفتاة ذاتها.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن الصور تم التقاطها أمام أحد المساجد في مدينة جدة الواقعة غرب البلاد، لكن لم يتسنَ لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة تلك المعلومات من مصدر رسمي.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة وواسعة بعدما تم تداولها تحت الوسم ”#شخص_يسجد_لفتاة“ على الرغم من دعوات بعض المغردين لعدم التسرع في الاتهام، فيما اختار عدد محدود الدفاع عن الشاب، وقالوا إن الصور توثق سجوده في الصلاة وليس للفتاة كما زعم غالبية المعلقين.

واختار عدد كبير من المغردين تقديم بلاغات إلكترونية لوزارة الداخلية والنيابة العامة لملاحقة الشاب والفتاة على ما اعتبروه مخالفةً للقوانين، فيما نشر البعض صورا ومعرفات حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها للشاب والفتاة.

وتتابع وزارة الداخلية والنيابة العامة على الدوام المخالفات التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي عبر تدوينات وصور ومقاطع فيديو، ويتم التحقيق فيها.