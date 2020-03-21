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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبراء فرنسيين وصينيين..لا تقترب من هذا الشخص مهما كانت صلتك به حتى لو كانت زوجتك اذا ظهرت عليه 5 علامات لأنه مصاب بفيروس كورونا وسينقل العدوى اليك

2020/03/21 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر خبراء فرنسيين وصينيين..لا تقترب من هذا الشخص مهما كانت صلتك به حتى لو كانت زوجتك اذا ظهرت عليه 5 علامات لأنه مصاب بفيروس كورونا وسينقل العدوى اليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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