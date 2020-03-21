شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهرباء عدن: خلل في الغلاية 4.. وانخفاض توليد الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كهرباء عدن: خلل في الغلاية 4.. وانخفاض توليد الكهرباء الجمعة 20 مارس 2020 الخليج 365 أعلنت مؤسسة الكهرباء، حدوث خلل في غلاية رقم 4، وتسبب ذلك في انخفاض قدرة توليد محطة الحسوة 1 من 75 ميجا وات إلى 20 ميجا وات، وتراجع ساعات الإنارة في العاصمة عدن.

Advertisements وأكدت أن أحمال شبكة الكهرباء ارتفعت من240 ميجا وات إلى 320 ميجا وات، وأن الجهوشركة تقوم باللازم للحفاظ على استمرار التيار بشكل متواصل. وطمأنت المواطنين بتحسن في قدرات شبكة الكهرباء، بنحو 83 ميجا وات للتخفيف من حدة انقطاع الكهرباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء عدن: خلل في الغلاية 4.. وانخفاض توليد الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.