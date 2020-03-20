"المسرح الوطني" تعرض "إرادة الانتصار" في المسرح الوطني بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس المهرجان الوطني للمسرح قدمت الفرقة الوطنية للمسرح التابعة لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت مساء الجمعة المسرحية الختامية في المهرجان بعنوان "إرادة الانتصار" للمؤلف والصحفي الأستاذ خالد سعيد مدرك ومن اخراج فاطمة ناصر مرجان، وتمثيل نخبة من نجوم المسرح بساحل حضرموت في ختام ليالي عرض المسرحيات المشاركة في المسابقة ضمن مهرجان المسرح الوطني في دورته الثانية مدينة المكلا مارس 2020م الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.



وتدور أحداث المسرحية في قالب درامي تاريخي يحكي جانباً من صمود الشعب وتصديه للغزو البرتغالي لمدينة عدن والنجدات التي توافدت لتعزيز صمودها في وجه الغزو البرتغالي من منطقة الحامي التي كان ابناؤها من كبار ربابنة السفن حيث أرسلوا النجدات منها ومن الشحر والمهرة ومنطقة صور صوب عدن ما مكنها من الصمود وتحقيق النصر على المحتل البرتغالي.

وتخلل العرض رقصات بحرية لفرقة جوهرة الخيصة عبرت عن البيئة البجرية لساكني الحامي.

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وعقب المسرحية نظمت ندوة تقييمية للمسرحية تناول فيها الدكتور ابوبكر محسن الحامد والدكتور على حسن العيدروس الدكتور عبدالقادر باعيسى المسرحية بالنقد والتحليل من حيث النص والإخراج والأداء.

حضر العرض عدد من المسؤولين والمسرحيين والاكاديميين والنقاد والكتّاب والاعلاميين والمهتمين.

الجمعة، الحملة الأمنية الخامسة خلال الشهر الجاري، لضبط الدراجات النارية المخالفة لأنظمة السير.*

*وقال مدير أمن غيل باوزير النقيب احمد محروس بارشيد للإعلام الأمني أن الحملة جاءت بتوجيهات المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت، وتستهدف الدراجات النارية ذات الأصوات المزعجة وكذا سائقي الدراجات من الأطفال الصغار والذين يقودون الدراجة بسرعة جنونية تتسبب في الكثير من الحوادث.*

*وأكد النقيب "بارشيد" أنه تم ضبط أكثر من ستين دراجة نارية مخالفة، وإن الحملة ستستمر في ضبط المخالفين للتقليل من الحوادث المرورية التي تتسبب بها تلك الدراجات.*