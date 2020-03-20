تنفيذ عدة أنشطة توعوية بحقوق الأطفال المعاقين في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

نفذت مساحة جمعية المعاقين الصديقة والآمنة للطفل بمحافظة المهرة العديد من الأنشطة في الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادات للمستهدفين من الأطفال المعاقين والامهات بمركز الشفاء العلاج الطبيعي التابع للجمعية تحت رعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وباشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وتمويل منظمة اليونسيف.

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ودشنت أولى الأنشطة بحي بن حجلة بمديرية الغيضة بمجموعة من محاضرات التوعية والتغريف بحقوق الأطفال المعاقين ، حيث ألقى كلمة الأستاذ/ محمد أحمد جباز مشرف مساحة جمعية المعاقين والمدير التنفيذي للمركز كلمة ترحيبية ، استعرض فيها هدف المساحات الصديقة واهميتها للأطفال وآلية تنفيذها في المحافظة، مقدما شكره لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على جهوده الجبارة المبذولة لانجاح هذه المساحات كونه الجهة الاشرافية على العمل واوصل الشكر لمنظمة اليونسف للطفولة على تمويلها لهذه الأنشطة.

وأشاد جباز بدعم السلطة المحلية في تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ هذه المساحات التي تهتم بحقوق الأطفال المعاقين في العيش والترفيه والتعليم كغيرهم من أقرانهم الأطفال، كما أشاد بدور رئيس الجمعية لما يبذله من جهود في خدمة المعاقين وبأمهات الأطفال على الاستمرار والمداومة على العلاج الطبيعي.

وتناولت المحاضرة التوعوية التي القاها المدرب محمد حسين ربيحان مدرب وفني علاج طبيعي في المركز وميسر في مساحة جمعية المعاقين الإشارة إلى حقوق الأطفال المعاقين في اللعب والترفيه وكيفية التعامل والتخاطب معهم وتقبلهم من قبل اسرهم ، مؤكدا على أهمية النظافة للأطفال وذلك حفاظا على سلامتهم من انتقال الجراثيم بسبب قلة النظافة نظرا لضعف المناعة لديهم ، كما قدم طرق الوقاية من كورونا والتعريف بالفيروس من خلال عرض فديوهات توضيحية.

بالإضافة إلى محاضرة عن أهمية التغذية الصحيحة للأطفال وانواع المأكولات الصحية التي تساعد على تقوية المناعة لدى الطفل وكيفية تقديم الطعام للطفل المعاق باستخدام الاساليب الصحيحة لإقناع الطفل قدمتها الاستاذة زهرة صالح التميمي فنية علاج طبيعي في المركز وتقديم مجموعة من الألعاب للأطفال.